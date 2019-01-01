"ملكة جمال" تتهم رئيس غامبيا السابق باغتصابها

جهينة نيوز:

قالت ملكة جمال سابقة إن الرئيس الغامبي السابق، يحيى جامع، الذي يقيم في المنفى حاليا، اغتصبها لإهانتها وجعلها تدفع ثمن رفضها للزواج منه.

وقدمت فاتو (توفا) جالو شهادة، أمس الخميس، قالت فيها إنه "ما كان يريده يحيى جامع لم يكن علاقات جنسية أو متعة معي، ما كان يريده هو إيذائي وتلقيني درسا وليرضي غروره".

وكانت جالو تتحدث أمام لجنة الحقيقة والمصالحة التي شكلت للتحقيق في سنوات حكم يحيى جامع، الضابط الذي وصل إلى رأس السلطة في غامبيا على أثر انقلاب في 1994، وقاد حتى 2017 نظام قمع شرسًا.

وفازت فاتو جالو التي كانت تدرس الفنون المسرحية، بمسابقة ملكة الجمال في كانون الأول/ ديسمبر 2014 عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها، تبلغ من العمر اليوم 23 عامًا. وروت في جو مشحون كيف استقدمها جامع إلى القصر مرات عدة، وخدعها بإظهار موقف أبوي ووعدها بدفع المنحة التي تقدمها المسابقة.

وفي أيار/ مايو 2015 وبعدما أنهى محادثة هاتفية مع زوجته، سألها يحيى جامع الذي كان في الخمسين من العمر، ما إذا كانت توافق على الزواج منه. وبعدما اعتقدت أنها مزحة أو اختبار ردت سلبا مشيرة إلى صغر سنها. بعد ذلك شعرت أنها ملاحقة. وقالت إن الرئاسة أغرتها بمنزل وسيارة، لكنها استخدمت كل الذرائع لترفض الطلبات، إلى أن تلقت دعوة لحضور مناسبة عامة لا تنطوي على أي مجازفة.

وتذكر فاتو جالو أنها اقتيدت إلى غرفة جانبية دخل إليها وقد احمرت عيناه. وقالت "سمعت كلمات مثل من تظنين نفسك وأنه الرئيس ويمكنه الحصول على كل النساء اللواتي يرغب بهن"، ثم جذبها إلى غرفة مجاورة فيها سرير.