اليونان: البرلمان يوافق على تشديد قانون اللجوء

جهينة نيوز:

وافق البرلمان اليوناني، اليوم الجمعة، على مشروع قانون للجوء أكثر تشددا في مسعى لتسريع وتيرة توزيع اللاجئين وطرد المهاجرين، وسط انتقادات للقانون من منظمات حقوقية دولية.

وصوت البرلمان لصالح الموافقة على مشروع القانون بعد نقاش طويل امتد منذ صباح أمس الخميس وحتى الساعات الأولى من يوم الجمعة.

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تعهد بتغير النظام عقب توليه مهام منصبه في تموز الماضي، وقال إن اليونان لا تستطيع التعامل مع مسألة تقطع السبل بعشرات الآلاف في ظل نظام غير كفء.

وفي كلمة له قبيل التصويت، قال ميتسوتاكيس إنه يريد "نظاما شفافا وفعالا" ويحمي اللاجئين من دون أن يفتح الباب أمام الجميع.

وأضاف: "هؤلاء الذين يعرفون أنهم لا يستحقون اللجوء ولكن يحاولون الدخول إلى بلادنا والبقاء بها، لن يتم التسامح معهم بعد الآن".