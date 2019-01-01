اتفاق بين ألمانيا والهند على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وتوقيع 11 اتفاقية تعاون

الجمعة, 1 تشرين الثاني 2019 الساعة 15:09 | سياسة, عالمي

اتفاق بين ألمانيا والهند على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وتوقيع 11 اتفاقية تعاون

جهينة نيوز:

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، أن الهند وألمانيا اتفقتا على تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف للتعامل مع خطر الإرهاب والتطرف، وذلك عقب مباحثات واسعة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تزور الهند.

وعقب ترؤس الزعيمين اللقاء التشاوري الخامس بين الحكومتين الهندية والألمانية في وقت سابق اليوم، شهدا توقيع 5 إعلانات نوايا مشتركة وكذلك توقيع 11 اتفاقًا في مجالات تشمل الفضاء والطيران المدني والتكنولوجيا البحرية والطب والتعليم، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية على موقعها الإلكتروني.

وقال مودي في بيان مشترك عقب اجتماعه مع ميركل "تعهدنا ببناء (هند جديدة) بحلول عام 2022 وخبرة مراكز القوى التكنولوجية والاقتصادية مثل ألمانيا ستكون مفيدة بالنسبة لنا"، وتابع "عزمنا على تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف للتعامل مع الإرهاب والتطرف"، كما أشار إلى أن الهند وألمانيا ستتابعان التعاون للتعجيل بالإصلاحات في مجلس الأمن الدولي.


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