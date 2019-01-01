جهينة نيوز:

هونغ كونغ تتأهب لاحتجاجات في مطلع الأسبوع

نظف سكان هونغ كونغ منطقة لان كواي فونغ الشهيرة للاحتفالات اليوم الجمعة بعد ليلة شهدت اشتباكات أثناء الاحتفال بعيد كل القديسين (هالويين) أطلقت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع على المحتجين.

وتتأهب هونغ كونغ للمزيد من الاحتجاجات السبت 2 نوفمبر، هي الأحدث ضمن حالة التوتر التي تجتاح المدينة منذ أكثر من خمسة أشهر.

واختلط محتجون مناهضون للحكومة يرتدون أقنعة سوداء، برغم حظر الحكومة لها، بالمحتفلين ليلة أمس الخميس في منطقة لان كواي فونج التي تشهد احتجاجات لأول مرة.

وبدأت المناوشات بين المحتجين والشرطة بعد بدء الاحتفالات وبعد مواجهة مطولة أطلقت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع على المحتجين الذين تجمهروا في منطقة لان كواي فونج في حي سنترال والتي تشتهر بمراكز التسوق الفاخرة والبنوك ومتاجر الحلي.

تأتي اشتباكات أمس الخميس قبيل مسيرة مطالبة بالديمقراطية بعد ظهر غد السبت من متنزه فيكتوريا المجاور لحي كوزواي باي التجاري إلى حي سنترال التجاري.

ولم تصرح الشرطة بالمسيرة لدواع أمنية لكن سيجري تنظيم مسيرتين خلال المساء في حي سنترال بعدما حصل محتجون مطالبون بالديمقراطية على تصريح بحق التجمع.

ويطالب المحتجون مدنا أخرى تشمل نيويورك وبوسطن وسيدني ولندن بدعمهم يوم السبت في مطالبة الصين بالاحترام الكامل للحكم الذاتي في هونج كونج وفقا لما ينص عليه دستور المدينة المعروف بالقانون الأساسي.