جهينة نيوز:

واشنطن: العقوبات الاقتصادية على طهران أدت لانهيار تام لقطاع النفط

أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، براين هوك، اليوم الخميس، أن عقوبات الولايات المتحدة على إيران تسببت في انهيار تام لقطاع النفط فيها، مشيرًا إلى أن العقوبات كانت بسبب سلوك طهران المزعزع في المنطقة.

وقال هوك في حديث لـ«العربية»، إن إيران استهدفت السعودية من الشمال، ما تستهدفها من الجنوب عبر الحوثيين، موضحًا أن بلاده ضاعفت عدد القوات الأمريكية في السعودية بعد استهداف منشآت أرامكو.

وقال إن واشنطن تستهدف برنامج إيران الصاروخي الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط، موضحًا أن خلال عام من العقوبات على إيران، هوت مبيعاتها من 2.5 مليون برميل إلى 120 ألف برميل يوميًّا.

ونبّه إلى أن واشنطن ستواصل فرض العقوبات على إيران حتى تقبل التفاوض على اتفاق نووي جديد، مشيرًا إلى أن نظام إيران ضعيف اقتصاديًّا اليوم؛ بسبب العقوبات مقارنة مع وضعه قبل عامين.

وعبَّر المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، عن تطلعه لقيام الحكومة العراقية بخطوات في اتجاه الابتعاد عن الاعتماد على إيران اقتصاديًّا.

أكد مسؤول أمريكي، في وقت سابق، أن الإدارة الأمريكية مستمرة في تطبيق حملتها لإنزال «الضغط الأقصى» على إيران وخفض صادراتها النفطية إلى مستوى الـ«صفر»، لافتًا إلى أن الإدارة تراقب عن كثب الدول التي لا تزال تشتري الخام الإيراني وعلى رأسهم الصين.

وقال كورت دونيلي، وهو نائب مساعد وزيرة الخارجية لدبلوماسية الطاقة في وزارة الخارجية الأمريكية، إن «الإدارة الأمريكية تفحص بشكل دوري فعالية العقوبات المفروضة بحق طهران، كما أنها تراقب عن كثب الدول التي تشتري النفط من إيران»، حسبما نقلت وكالة «بلومبرج».

وبينما أوقفت كوريا الجنوبية والهند مبيعاتها من النفط الإيراني في أعقاب تطبيق الحزمة الأخيرة من العقوبات الأمريكية، إلا أن الوكالة الأمريكية أوضحت أن الصين لا تزال تشتري الخام الإيراني بشكل منتظم لكن بكميات أقل من السابق.