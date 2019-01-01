أبراج الجمعة 1 تشرين أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ١/ ١١ : مراقب، تبدو احيانا خجول، موهوب بالعلوم، تعرف كيف تتكيف مع التميز، خالي من كل العداوات، تعمل للخير بذكاء وشجاعة، اتجاهك صحيح وبسرعة، تخصص وقت للهوايات مفضلة، تجد حل للازمات، قادر على القيادة، روابطك عائلية جيدة، الأيام القادمة قد تجد نفسك في موضع قوة وقادر على فرض ارائك، تلعب دور وسيط في محيط الاجتماعي أو المهني، للبعض ارتقاء وسفر، للبعض صفقات تجارية، تطوير اعمال وجني أرباح، للبعض عقارات

الحمل: انتبه لعملك لديك مسؤولية جديدة وتستدرك العمل بحنكة حتى تفوت على خصومك، اقترب من المعنيين عنك وحاول ان تعمل بأمانة حتى لا يوقع احد من محيطك مع من تعمل معه، الجو الملبد بغيوم الحسد يستمر ليومين، امتحان لك حسب عمرك،تحافظ انتبه لسمعتك الطيبة اثبت جدارتك، نهار متوتر

الثور: تتجه انظارك للحركة والتواصل، تغيير مفاجئ لكن لا يحصل على إطار عملك، انطلاقة بطريقة جديدة قد تكون على سفر او اتصالات تكثر، مقابلة مهم تسلط الضوء على مهارااتك، للبعض تخطط لميزانية مالية ومصاريف شخصية، اذا لديك قضية تستطيع ان تمشي فيها

الجوزاء: مشغول بامور مالية مشتركة او وضع عائلي، او تقع ضحية الواجب، فكر بإيجاد حل مال مع اطراف، اضبط اعصابك وحساباتك ومصاريفك، افسح المحال امام احد ما، تسوية وللبعض نقاشات مالية وللبعض توصل لاتفاق مفيد

السرطان: تاخذ الشراكة دور ايجابي، اذا بدات خطوة جديدة باتجاه شركائك وتعمل تحسين على العمل او احتمال تكشف امور من حولك، كن متفائل حتى تنشر الفرح من حولك، اليوم أفضل مما سبق، لكن هناك أعمال كثيرة، مشاورات ترضي الشركاء مطلوب منك الديبلوماسية

الاسد: لا تشتك حتى لو تعرضت للضغط بالعمل، استمع لصوتك الداخلي، يوم لك ويوم عليك، اليوم عدم قدرتك على انجاز العمل يترك انعكاس سلبي على صعيد النفسي والجسدي، تبرر بضيق الصدر نتيجة للارهاق اعتمد اسلوب منظم حتى تصل لحد التفوق بمشاريعك

العذراء: الجو صافي ترغب بتوسيع دائرة معارفك، انت بحاجة للتمتع بالحياة وتشعر بقوة العاطفة ويسر الحظ لجانبك على صعيد العمل والعاطفة، يصعب عليك تفسير الشارات الايجابية التي تنهال عليك، وتشكل حوافز وتدفع بمصالحك، تعرف كيف تتمسك بمصالحك، للبعض فرحة بالتقرب من الاولاد او يسمع خبر معهم

الميزان: ينصب اهتمامك على أمور عائلية تواجه ملاحظات مع أحد أفراد عائلتك أو أحد جيرانك لا تفقد السيطرة على اعصابك وتستخدم اسلوب رخيص في الرد على الانتقادات من جهة أخرى ينصحك الفلك بتجنب التعامل بالعقارات البيع والشراء منزل أو سيارة ولا تلزم نفسك بأي عقد عقاري وتعامل ببال طويل مع أفراد عائلتك تركز على العائلة والبيت

العقرب: يعود عليك هذا اليوم بالفائدة، وتعرف كيف تستغله وتحقق هدفا على صعيد عمل او تنقل او سفرة قصيرة، كن اجتماعي ولا تتردد، يوم جيد لمتابعة دراسة، انتبه من الدخول لاماكن مزدحمة واماكن مجهولة، تملك مفتاح مشاعرك، حب لاخذ المبادرة

القوس: تنشغل بالامور المالية والممتلكات الشخصية، قد تتعرض لضغوطات وتشعر بالارتباك وتساهم في اختيار جيد ترفع من الامور المالية، قد تفكر بقرض مالي وبعدد الفواتير المستحقة، للبعض مكسب مالي او شراء حاجيات تعتبر من الكماليات، انتبه من المصاريف والنفقات، مسائل مالية

الجدي: القمر ببرجك وهذا يسمح للعديد من الفرص بتحسين وضعك تدريجيا وتعيش احداث مفاجئة غير متوقعة، حصول تغيير ايجابي يطرأ على حالتك على عكس ما عانيته في الايام الماضية، تنفذ محططاتك التي تعطلت وتعود لممرسة نشاطاتك، مطلوب منك ضبط الاعصاب لان القمر يساعدك على السيطرة، القمر يعطيك طاقة

الدلو: تضعف ذاكرتك وتكون عرضة للنسيان، نهار سلبي تعب نفسي وجسدي، اخلد للراحة وابتعد عن اجواء العمل قدر الامكان، النوم يساعد على استعادة العافية، المثابرة تساعدك على التغلب على الصعاب، لا تنسى يجب ان تساعد نفسك القمر ببيت متاعبك اعتمد الدبلوماسية

الحوت: نهار لمصلحتك، تتجه الأنظار حول اصدقاءك لتدعم نشاطاتك الاجتماعية بالتفاهم والتواصل مع الاصدقاء المقربين، تبادل الاراء ووجهات النظر، تنتقي عدد من الاشخاص وتعيشوا مناسبة وللبعض تجربة عاطفية، للبعض تساؤلات، بكل الاحوال تغيير نمط بحياتك، اليوم يعني لك الكثير بمساعدة الاصدقاء