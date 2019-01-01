تسليم عناصر الجيش السوري المحتجزين لدى الاحتلال التركي للجانب السوري برعاية روسية

الخميس, 31 تشرين الأول 2019 الساعة 23:47 | سياسة, محلي


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