الرئيس الأسد في حوار على شاشة التلفزيون السوري

حول قتل البغدادي وشكر الرئيس الأمريكي لـ #سورية لـ"دورها" في عملية تصفيته المزعومة.. الرئيس #الأسد في حوار خاص لقناتي #السورية و #الإخبارية_السورية:

- الهدف من وضع عدد من الدول والجهات المساهمة في هذه العملية هو إعطاء العملية المصداقية، لكي تشعر هذه الدول بأنها ليست محرجة، ولديها رغبة أن تكون جزءا من عملية "عظيمة" -كما حاولوا تصويرها.. وبالتالي سيُعطى لها نوع من الرصيد بمكافحة #الإرهاب. نحن لسنا بحاجة لهذا الرصيد.. نحن من يكافح الإرهاب.

- لم يكن لنا أية علاقة بتصفية #البغدادي، ولا يوجد أي تواصل بيننا وبين أية مؤسسة من المؤسسات الأمريكية، والأهم من كل ذلك لا نعرف إذا كانت العملية حصلت حقاً أم لا.

- سيُعاد إنتاج البغدادي باسم آخر، وبشخص آخر، وربما يُعاد إنتاج داعش كلها، تحت عنوان آخر، ولكن يبقى الفكر نفسه.. والاستخدام نفسه.. والمدير هو الأمريكي نفسه.

- كل ما يتعلق بموضوع تصفية البغدادي هو خدعة.. السياسة الأمريكية لا تختلف عن هوليوود وهي تعتمد على الخيال.

- السياسي الأمريكي متهم حتى يثبت العكس، وليس بريئا حتى يثبت العكس.

عن الاتفاق الروسي - التركي الأخير.. والعلاقة مع الحليف الروسي.. الرئيس #الأسد في حوار خاص لقناتي #السورية و #الإخبارية_السورية:

- المبادئ الروسية واضحة خلال هذه الحرب.. وهي تستند إلى القانون الدولي، وسيادة سورية، ووحدة الأراضي السورية. هذا الموضوع لم يتغير لا قبل ولا بعد ولا بتغير الظروف.

- الاتفاق الروسي-التركي اتفاق مؤقت وليس دائم. وهو خطوة إيجابية لا تحقق كل شيء، ولكنها تخفف الأضرار، وتهيئ الطريق لتحرير هذه المنطقة في القريب الذي نتمنى أن يكون قريبا.. وعاجلا.

- الروسي لم يكن جزءاً من الاتفاق الأمريكي التركي والاتفاقات الروسية دائماً معلنة ولا يوجد أشياء مخفيّة في السياسة الروسية وهذا شيء مريح جداً بالنسبة لنا.

- العدوان التركي يعبر عن مطامع تركيا السيئة، وأيضاً عن رغبة أمريكية.. والروسي بهذا الاتفاق لجم التركي. وقطع الطريق على الأمريكي، وعلى دعوة التدويل التي طرحها الألماني.

- إن لم يخرج المسلحون في #إدلب إلى #تركيا سيكون أمامهم خياران، إما العودة إلى حضن الدولة وتسوية الأوضاع، أو الحرب. لا يوجد خيار آخر لا بالنسبة لنا ولا بالنسبة لهم، هذان هما الخياران الوحيدان.