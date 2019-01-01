بدء سريان قرار التقسيم وإلغاء الحكم الذاتي في كشمير الهندية

جهينة نيوز:

يعيش الشطر الهندي من كشمير تحولات جديدة بدأت، الخميس31 أكتوبر، مع بدء سريان قرار السلطات الاتحادية إلغاء وضع الحكم الذاتي الذي كانت المنطقة تتمتع به وتقسيمها إلى إقليمين اتحاديين.

وقالت وكالة “رويترز” إن المتاجر والمكاتب في الشطر الهندي من كشمير أغلقت أبوابها، يوم الخميس، وبدت الشوارع مهجورة بدرجة كبيرة، عقب بدء سريان أوامر الحكومة بعد منتصف ليل يوم الأربعاء.

وتم تقسيم “ولاية جامو وكشمير القديمة” إلى منطقتين واحدة باسم “جامو وكشمير” والأخرى “لداخ”، وهي منطقة مرتفعة تقطنها أغلبية بوذية، وستحكم دلهي مباشرة الإقليمين وسيؤدي الحاكمان الجديدان لهما اليمين في مقر يخضع لإجراءات أمن مشددة في وقت لاحق يوم الخميس.