جيش الاحتلال يؤكد يؤكد إطلاق مضادات أرضية النار صوب أحد طائراته

جهينة نيوز:

أكد جيش العدو الإسرائيلي إطلاق مضادات أرضية النار صوب طائرة لجيش الاحتلال فوق لبنان دون إصابتها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صاروخا مضادا للطائرات أطلق من الأراضي اللبنانية اليوم الخميس باتجاه إحدى طائراته المسيرة لكنه لم يصبها.

وأكد المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي الذي يسميه الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ساخرين (ابو كوزلوك)، اليوم الخميس، استهداف مضادات أرضية لطائرة (إسرائيلية) فوق لبنان.

وقال المتحدث: "نؤكد استهداف مضادات أرضية لطائرة إسرائيلية فوق لبنان دون سقوطها".

ويذكر في هذا السياق، أن طائرة إسرائيلية مُسيرة، كانت قد أسقطت الأسبوع الماضي، داخل الأراضي اللبنانية، بالقرب من الحدود مع فلسطين المحتلة.

و كانت أصدرت المقاومة الإسلامية في لبنان – حزب الله بيان جاء فيه: بعد ظهر اليوم الخميس 31/10/2019 عند الساعة الثانية و 5 دقائق تصدّى مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة لطائرة مسيرة معادية في سماء جنوب لبنان وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية.