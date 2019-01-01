لأول مرة رفع السرية عن وثائق سرية تتعلق بعمل بوتين في المخابرات السوفيتية

جهينة نيوز:

عرضت وثائق في مدينة سان بطرسبورغ تضم تقييم جهاز الاستخبارات السوفيتي "كي جي بي" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فترة عمله في صفوفه.

ورفع الأرشيف المركزي للوثائق التاريخية والسياسية في سان بطرسبورغ السرية عن الوثائق الخاصة بكبار المسؤولين في روسيا، بما في ذلك التقييم الذي وضعته لجنة أمن الدولة في الاتحاد السوفيتي "كي جي بي" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال فترة عمله في صفوفها.

وكان بوتين دخل إلى سجلات لجنة أمن الدولة في الاتحاد السوفيتي "كي جي بي" منذ التحاقه بالعمل فيها عام 1975، وكان عمره حينها 23 عاما.

وورد في تقييم الـ"كي جي بي" أن فلاديمير بوتين "يتميز بقدراته التنفيذية وانضباطه ونزاهته، وكان يشارك في النشاطات الخاصة بتحسين المهارات، ويسعى دائما إلى الرفع من مستواه".

وتصف تقارير الـ"كي جي بي" بوتين بأنه تميز بـ"بتماسكه الأخلاقي"، وبنفوذه بين زملائه، وكان يمارس في أوقات فراغه رياضة الجودو والسامبو.

هذا، وأتيحت في معرض سان بطرسبورغ المكرس للاحتفال بالذكرى التسعين لتأسيس الأرشيف المركزي، مشاهدة نسخ من وثائق تقييم الـ"كي جي بي" لبوتين ولسياسيين اثنين آخرين، هما عمدتي سان بطرسبورغ السابقين، فالنتينا ماتفينكو وغريغوري بولتافتشينكو.