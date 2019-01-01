الصين: لن نغض الطرف عن ممارسات واشنطن بآسيا والمحيط الهادئ

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان اليوم أن بلاده لن تغض الطرف عن الممارسات الأمريكية أحادية الجانب في شرق آسيا والمحيط الهادئ والتي من شأنها إلحاق ضرر بأمن المنطقة ككل.

ونقلت سبوتنيك عن تشيان قوله في مؤتمر صحفي إن “انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الحد من انتشار الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى أظهر أنها تسترشد بسياسة الأعمال الانفرادية والتبرؤ من المسؤوليات الدولية الأمر الذي سيؤثر سلباً على التوازن والاستقرار الاستراتيجيين العالميين والسلام والأمن الإقليميين والنظام الدولي للحد من الأسلحة”.

واعتبر تشيان أن “الهدف الحقيقي لانسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة هو الرغبة في التحرر من الحظر وتحقيق التفوق العسكري أحادي الجانب ونحن نعارض ذلك بشدة” مضيفاً: “إذا تصرفت الولايات المتحدة متجاهلة آراء الآخرين فسوف تلحق الضرر الشديد بالمصالح الأمنية للدول الإقليمية كما ستضر بالأمن والاستقرار الإقليميين.. الصين لن تتغاضى عن ذلك ونأمل أن تبدي الدول المعنية موقفاً مسؤولاً وأن تتصرف بعناية وحكمة وأن تتجنب التصرفات الخاطئة”.

وفي تعليقه على إمكانية نشر صواريخ أمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكد المتحدث الصيني أن بلاده “تعرب عن احتجاجها الشديد ضد نشر تلك الصواريخ في المنطقة أو وضع قاعدة لها”.