بعد بدء عملها وقف اعمال لجنة مناقشة الدستور.. و السبب شهداء الجيش العربي السوري

جهينة نيوز:

بدأت أعمال الاجتماع الأول للهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور في مبنى الأمم المتحدة بجنيف بمشاركة الوفد المدعوم من الحكومة السورية والوفود الأخرى.

وعقد اجتماع اليوم مغلق أمام الإعلام وتشارك فيه الوفود الثلاثة بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون الذي اعتبر أمس أن بدء عمل اللجنة يمثل خطوة مهمة على طريق إيجاد حل سياسي مستدام للأزمة في سورية مشددا على أن الدستور ملك للشعب السوري وحده.

هذا وتم تعليق اجتماع الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور لمدة ساعة بقرار من رئيس الجلسة الدكتور أحمد الكزبري بعد إصدار مشاركين من الطرف الآخر أصواتاً شاذة أثناء ترحم أحد اعضاء الوفد المدعوم من الحكومة السورية في كلمته على أرواح شهداء الجيش العربي السوري, متجاهلين ان هذا الجيش هو من فتح خط الون و انتصر في حرب تشرين التحريرية و وحد لبنان و حرر الارض السورية من الارهاب.

يذكر أن لجنة مناقشة الدستور تتألف من 150 عضواً يمثلون الوفد المدعوم من الحكومة السورية ووفد الأطراف الأخرى ووفد المجتمع الأهلي بواقع 50 عضوا لكل وفد.