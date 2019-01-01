اللقاء التشاوري الثاني للمسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص

جهينة نيوز:

تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة ريمه محمد رشدي القادري وبالتعاون مع جمعية العلوم الاقتصادية السورية اقامت غرفة تجارة دمشق اليوم اللقاء التشاوري الثاني للمسؤولية الاجتماعية للشركات وذلك نظرا لنجاح اللقاء التشاوري الاول الذي نظمته الغرفة في شهر تشرين الثاني من عام ٢٠١٨

واكد معاون وزير الشؤون الاجتماعية ياسر عبد الاحمد اهمية اللقاء التشاوري في هذه المرحلة وخاصة ان مفهوم المسؤولية الاجتماعية غير مكرس نتيجة لعدة عوامل

واثنى عبد الاحمد على جهود رجال الاعمال في مجال المسؤولية الاجتماعية ولكن قال أنها غير منظمة ويسعى هذا اللقاء لتأسيس وتأطير العمل وتوجيهه باتجاه التنمية والتخطيط لبرامج معينة بحيث تنعكس المسؤولية الاجتماعية باتجاه المشاريع التي ترفع المستوى المعيشي للطبقات الهشة وعدم الاكتفاء بالخدمات الصحية او الاغاثية

كما بين ان الوزارة تقوم بالتنسيق مع شركائها في القطاع الخاص لتأطير الموضوع من الناحية القانونية ووضع نصوص تشريعية من خلال محفزات فالمسؤولية الاجتماعية ليست الزام بل تنبع من احساس منظمات رجال الاعمال لدعم الفئات الهشة

واشار مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السيد محمود دمراني ان اللقاء الثاني التشاوري للمسؤولية الاجتماعية ينعقد تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وغرفة تجارة دمشق مبينا ان محاضرته خلال اللقاء تتمحور حول المسؤولية الاجتماعية التزام قانوني ام التزام طوعي ليبين ان المسؤولية الاجتماعية ما زالت بالنسبة لاصحاب العمل في الجانب الخيري وتقديم المساعدات والاغذية مؤكدا على ضرورة تحولها إلى مجال اوسع من خلال الاهتمام بالبيئة ومجتمع اخضر سليم وشفاف ويصون كرامة العامل

من جهته مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي اكد تميز اللقاء الخاص بالمسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجمعية العلوم الاقتصادية وسيتم خلاله عرض تجارب لشركات خاصة سورية ولغرفة تجارة دمشق بالمسؤولية الاجتماعية موضحا تقدمه بورقة عمل حول المسؤولية الاجتماعية ما بعد الازمة فسورية اليوم بحاجة لقطاع خاص يساهم في المسؤولية الاجتماعية باعتباره يساهم باكثر من ثلثي الناتج المحلي في سورية وتتوزع مساهماته في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيزها ان تكون بهذه المسؤولية

كما اوضح وجود مقترحات تتعلق بمنح اعفاءات معينة للشركات التي تقوم بالمسؤولية الاجتماعية لتحفيزها لتقوم بدور اقتصادي

اما رئيس جمعية العلوم الاقتصادية السورية علي كنعان بين اهمية المسؤولية الاجتماعية على مستوى العالم فمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر رجال الاعمال تعقدان مؤتمرا لتوضيح اهمية المسؤولية الاجتماعية في مجتمعاتهم والمؤتمرات الدولية تدعم هذا التوجه لان الشركات العالمية لها مصلحة بالاستقرار المجتماي وتطور القوى العاملة ولتحسين نوعية الاجتماعية فالعامل عندما يكون مرتاحا اجتماعيا ينتج سلعا رائعة

واشار كنعان ان الشركات التجارية السورية تهتم منذ القدم بالجانب الاجتماعي وزاد هذا الاهتمام في الظروف الخالية وحاليا توجد جمعيات تقدم دورات تدريبية للشباب وايضا هناك اعالات للعائلات من قبل جمعيات او شركات تجارية وهو ما ظهر جليا في فترة الازمة وقد ساهمت في الحماية الاجتماعية

محمد حلاق عضو مجلس ادارة غرفة تجارة دمشق لفت ان اللقاء التشاوري الثاني يعزز المسؤولية الاجتماعية للشركات وكيف يمكن ان تؤدي دورا في المسؤولية الاجتماعية

وبين أن المسؤولية الاجتماعية للشركات هي ان تهتم بعمالها وبالمجتمع وما حوله لافتا إلى ان شغف الجمعيات الخيرية هو التحول من جمعيات جباية الى جمعيات ريعية قادرة على اقامة مشاريع تستطيع ان تجلب دخلا توظفه بجمعية او شركة والمطلوب من الحكومة هو التسهيل لهذه الجمعيات وايضا أن يكون لقطاع الاعمال بصمته الخاصة من ناحية المسؤولية الاجتماعية وهذا ما اثبته خلال الازمة