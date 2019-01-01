في نهاية رحلة علاجه.. مريض سرطان يفوز بمفاجأة كبرى

جهينة نيوز:

حاز روني فوستر، مريض بسرطان القولون، على الجائزة الكبرى لليناصيب، أي ما يوازي 200 ألف دولار وهو في طريقه إلى المستشفى للخضوع لجلسة العلاج الكيميائي الأخيرة.

وبحسب موقع "مترو" البريطاني، قال روني: "اشتريت تذكرة بقيمة دولار واحد وفزت بمبلغ 5 دولارات".

وأضاف: " ثمّ قررت شراء، في اللحظة الأخيرة، تذكرتين بدلاً من واحدة".

وأفاد فوستر أنّ تذكرته الأولى كانت عديمة الفائدة لكنّه سرعان ما صُدم عندما أدرك أنه فاز بالجائزة الكبرى في التذكرة الثانية.

وعلّق فوستر على الأمر قائلاً: "لم أصدّق الأمر إلى أن قدّمت البطاقة إلى الموظّف المعنيّ لكي يتفحصها".

وتجدر الإشارة أنّ فوز فوستر الفعلي هو 141,501 دولار بعد دفع الضريبة، وينوي الآن تسديد فواتيره الطبية وادخار ما سيتبقى.