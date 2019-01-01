مقهى سياحي يضج بألوان قوس قزح في العالم

جهينة نيوز:

إذا كنت في مدينة بانكوك التايلندية، وكنت من محبي مهور اليونيكورن وألوان قوس قزح، فلا بد من أن تقوم بزيارة مقهى "يونيكورن" الذي يعج بدمى المهور وأقواس قزح والألوان الزاهية المختلفة.

ويتميز المقهى بديكوراته التي تعج بالألوان المتنوعة ودمى اليونيكورن، ذات الألوان الزاهية التي تعد خصيصاً لمحبي ألوان قوس قزح، والتي تشمل الكيك والمعكرونة ووجبات أخرى متنوعة

كما يحتوي المقهى على ثريات بلاستيكية ملونة تتدلى من أسقفه وأرائك متعددة الألوان وألعاب صغيرة تزين طاولات الطعام.

ويسمح المقهى الذي لا يوجد له أي فرع آخر في تايلند أو أي مدينة أخرى في العالم، للزبائن بارتداء زي اليونيكورن ليتماهوا مع طبيعة المكان.

وينصح خبراء السفر بزيارة المكان في وقت متأخر بعد الظهر لتجنب الازدحام الشديد وضمان الحصول على طاولة فيه، وخاصة بأن المقهى لا يتبع نظام الحجوزات المسبقة، وفق ما نقل موقع "أوديتي سنترال" الإلكتروني.