رسالة هاني شاكر لـ محمد رمضان" نريد شيئا جديدا"

جهينة نيوز:

وجّه نقيب الموسيقيين المصريين الفنان هاني شاكر رسالة إلى محمد رمضان، طالبه فيها بتنويع أعماله الغنائية. وقال شاكر عن رمضان، خلال برنامج "The Insider بالعربي "هو ليس مطرباً، هو يغني كلاماً وراء بعضه".

وتابع: "لو ناوي يكمل، ياريت بقى ينوّع، عرفنا أنه "نمبر وان"، وعرفنا أنه السلطان، وعرفنا أنهم بيشيلوه على المسرح زي الملوك، عرفنا الحاجات دي، ياريت يبقى في جديد الفترة الجاية إن شاء الله".

وكان رمضان طرح كليب أغنية "السلطان" عبر قناته الرسمية على موقع نشر الفيديوات "يوتيوب". ويستعد لبدء تصوير مسلسله الجديد، والمقرر عرضه خلال رمضان 2020، وتم اختيار "البرنس" كاسم له، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.