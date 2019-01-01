ماذا عن عودة شيرين عبدالوهاب للسينما؟

جهينة نيوز:

تعاقدت الفنانة شيرين عبدالوهاب مع المنتج وليد منصور لتقديم عمل سينمائي ضخم كأول بطولة مطلقة لها في مجال السينما.

ويصنّف فيلم شيرين عبدالوهاب الجديد كأول عمل سينمائي رومانسي غنائي تشويقي بالمعنى الحقيقي للفيلم الاستعراضي الموسيقي وجارٍ التعاقد مع مخرج كبير لتنفيذ مشاهده بأسلوب احترافي عالمي على غرار طريقة تصوير مشاهد الفيلم العالمي " Beauty and the Beast" أو "الجميلة و الوحش" من حيث التقنيات والمؤثرات البصرية والصوتية مع اختلاف القصة والأحداث.

وعقب الاستقرار على مخرج العمل سيتم عمل تجارب أداء لعدد من نجوم الفن بمصر والعالم العربي لاختيار الأبطال المشاركين مع شيرين عبدالوهاب لبدء تصوير المشاهد الأولى مع بداية العام 2020.

جدير بالذكر أن فيلم عبدالوهاب الجديد يعد ثاني تجاربها السينمائية، حيث شاركت في بطولة "ميدو مشاكل" في بداية مشوارها الفني منذ 16 عاماً مع النجم أحمد حلمي ورامز جلال ونشوى مصطفى.