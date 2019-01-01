خربوطلي في معرض طهران للتجهيزات الكهربائية: إمكانية الاستفادة منه لتطوير منظومة الكهرباء في سورية

جهينة نيوز:

افتتح في العاصمة الإيرانية اليوم معرض طهران الدولي التاسع عشر للتجهيزات الكهربائية بمشاركة نحو 460 شركة.

وحضر الافتتاح وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي الذي يقوم حاليا بزيارة إلى إيران ووزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان ووكيل وزير الكهرباء العراقي نافع عبد الساده وسفير سورية في طهران الدكتور عدنان محمود.

واطلع الوزير خربوطلي خلال جولة على المعرض على مستجدات الصناعات الكهربائية الإيرانية وعلى إمكانية الاستفادة منها في تعزيز قطاع الكهرباء في سورية.

وفي تصريح صحفي أشار خربوطلي إلى أنه تم إبرام العديد من العقود مع بعض الشركات وسيتم إبرام عقود أخرى لتوريد منتجاتها بما يسهم في تطوير المنظومة الكهربائية في سورية.

وقال “هناك تطلعات من أجل تنفيذ محطات ومشروعات للطاقات المتجددة سواء الشمسية أو الريحية وهناك نية للتباحث من أجل إنشاء محطة ريحية باستطاعة 100 ميغا واط”.

ولفت خربوطلي إلى أنه أجرى مباحثات مع وزير الطاقة الإيراني حول إنشاء شراكة استراتيجية في سورية لإنتاج بعض التجهيزات الكهربائية.