بسسبب انتهاك خصوصيتها.. كيم كاردشيان تقاضي تطبيقا للصور

جهينة نيوز:

ادعت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان في المحكمة على مطوري تطبيق الكتروني لتعديل وتحرير الصور، مطالبة بالحصول على تعويض مالي 10 ملايين دولار، بسبب انتهاك حقوق الملكية واستخدام صورها في حملات إعلانية دون الحصول على مستحقاتها المالية.

وفقاً لوثائق المحكمة، اتهمت كارداشيان شركة "Ihandy"، المطورة لتطبيق "سويت كام"، بالتربح من شهرتها واستغلال صورها عن عمد في حملتها الدعائية عام 2017 الخاصة بإطلاق علامتها التجارية لمستحضرات التجميل، بهدف إعادة استخدامها في حملاتهم الإعلانية الخاصة بتطبيق تحرير الصور.

ووفقاً للوثائق القانونية الصادرة في شهر أيار الماضي، تتقاضى كارداشيان مبلغاً يتراوح بين 300 ألف دولار إلى نصف مليون دولار، عن كل إعلان تنشره عبر حسابها على إنستغرام، الذي تمتلك عليه قاعدة جماهيرية واسعة تصل إلى 150 مليون متابع.