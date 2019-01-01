الجيش يواصل انتشاره على الحدود السورية التركية

جهينة نيوز:

واصلت وحدات الجيش العربي السوري انتشارها على طول الحدود السورية التركية بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي وتمركزت في قرية أم حمدون بريف بلدة عامودا شرق الدرباسية.

هذا و تابعت وحدات من الجيش عمليات الانتشار وتثبيت النقاط على الحدود باتجاه الشرق في إطار توليه مهامه في حفظ الأمن والاستقرار في تلك المناطق ومواجهة العدوان التركي على الأراضي السورية.

وكانت وحدات الجيش العربي السوري انتشرت خلال الفترة الماضية على الحدود السورية التركية بريف الحسكة الشمالي من ريف رأس العين الشرقي غرباً وصولاً إلى القامشلي شرقا وثبتت نقاطها على محور يمتد بنحو 90 كم وذلك في إطار مهامها الوطنية لمواجهة العدوان التركي ومرتزقته وحماية الأهالي.