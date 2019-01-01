كيان العدو الاسرائيلي: التعاون مع الاردن جيد ولا ازمة دبلوماسية

جهينة نيوز:

نفى ما يسمى بوزير الأمن الداخلي في كيان الاحتلال الإسرائيلي جلعاد أردان، وجود أزمة دبلوماسية مع المملكة الأردنية الهاشمية، على خلفية عودة السفير من مستعمرة "تل أبيب".

وقال أردان في تصريحات صحفية :"أن وضع الأسيرة الأردنية المضربة عن الطعام جيد، رافضاً الادعاء بوجود أزمة دبلوماسية بسبب عودة السفير من "تل أبيب" للتشاور.

وقال أردان "أنصح بعدم رثاء العلاقات مع الأردن"، فهناك تعاون ممتاز معهم".

وكان مسؤولون "إسرائيليون" قالوا إنه خلال المحادثات مع الأردن في اليوم السابق ، لم يربط الأردنيون بأي صلة أو شرط بين الأردنيين المعتقلين في (إسرائيل) والإسرائيلي الذي عبر الحدود إلى الأردن وتم اعتقاله.

وأشاروا إلى أنه في الأسابيع الأخيرة كانت هناك اتصالات بين الأردن و (إسرائيل) بخصوص المدنيين الأردنيين المعتقلين وأن هذه الاتصالات كانت هادئة وجيدة. ويعتقد المسؤولون "الإسرائيليون" أن الضغط السياسي الداخلي في الأردن على الرأي العام قد طغى على الحكومة ، مما دفع الى قرار إعادة السفير "الإسرائيلي" إلى عمان.

يذكر، أن الاحتلال يعتقل في سجونه الأسيرة الأردنية هبة اللبدي وهي مضربة عن الطعام ونقلت للمستشفى لخطورة حالتها الصحية.