خاص للصحفيين و الاعلاميين .. هذا ما يفعله كيان الاحتلال الاسرائيلي

جهينة نيوز:

تواجه "إسرائيل" تهمة اختراق خدمة تطبيق "الواتساب"، الذي يعني بتبادل الرسائل، في سبيل التجسس على مئات الصحفيين والنشطاء والحقوقيين.

وقد أقام التطبيق دعوى ضد مجموعة "إن.إس.أو." الإسرائيلية للمراقبة الإلكترونية أمام محكمة فيدرالية في كاليفورنيا، فيما نفت الشركة هذه الاتهامات.

وزعمت الشركة، أن التقنيات التي تعمل عليها ساعدت في إنقاذ حياة الآلاف على مدار السنوات الماضية، وغير مصممة للتجسس على الآخرين.

وفي وقت سابق، أعلنت خدمة تطبيق واتساب أنه لاحظ خلال الأشهر الماضي هجوم الكتروني سيبراني شديد التعقيد يستغل ثغرة في خاصية الاتصال المرئي، حيث تعرض على مدار 14 يوما تعرض أكثر من 1400 جهاز لهجمات في 20 دولة.

و يذكر ان ملايين المستخدمين و بسبب فضائح انتهاك الخصوصية من قبل شبكات التواصل الاجتماعي انتقل الى تطبيق تلغرام, و هو ما دفع واتساب الى اطلاق تحديثات كتحديث التدمير الآلي للدردشات اسوة بالدردشة السرية على تلغرام علماً بأن القوانين الامريكية تمنع شركات التواصل الاجتماعي من حذف بيانات المستخدمين و هو ما قد يشير الى ان التدمير الذاتي للدردشة على واتساب قد لا يكون اكثر من دعاية بهدف محاولة استعادة مئات ملايين المستخديم الذين انتقلوا الى تطبيق تلغرام لما فيه من احتراج للسرية و الخصوصية.