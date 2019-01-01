فيسبوك يحذف حسابات أنشئت في روسيا وموجهة إلى أفريقيا تنتقد امريكا و فرنسا

جهينة نيوز:

أعلنت شركة "فيسبوك" عن حذف 35 حساباً و53 صفحة و7 مجموعات و5 حسابات في الانستغرام كلها أنشأت في روسيا وموجهة إلى بلدان أفريقيا

وقالت الشركة اليوم، في بيان" أزلنا ثلاث شبكات من الحسابات والصفحات والمجموعات للانخراط في تدخل أجنبي - والذي يتم تنسيقه بطريقة غير صحيحة بالنيابة عن ممثل أجنبي-على "فيسبوك" و"انستغرام" ... لقد نشأوا في روسيا واستهدفوا مدغشقر وجمهورية أفريقيا الوسطى وموزامبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار والكاميرون والسودان وليبيا".

وأضاف بيان الشركة "نحن نعمل باستمرار على اكتشاف هذا النوع من النشاط وإيقافه لأننا لا نريد استخدام خدماتنا لمعالجة الأشخاص. نحن نزيل هذه الصفحات والمجموعات والحسابات بناءً على سلوكهم وليس المحتوى الذي نشروه. في كل حالة من هذه الحالات ، قام الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط بالتنسيق مع بعضهم البعض واستخدموا حسابات مزيفة لتشويه صورة أنفسهم ، وكان ذلك هو أساس عملنا".

وأشار البيان إلى أن الجهة التي تقف وراء هذا النشاط استخدمت مجموعة من الحسابات المزيفة والحسابات الأصلية للمواطنين المحليين في مدغشقر وموزامبيق لإدارة الصفحات والمجموعات ونشر المحتوى الخاص بهم، مؤكدا أن محتوى المنشورات عادة ما يكون حول الأخبار السياسية العالمية والمحلية بما في ذلك مواضيع مثل السياسات الروسية في أفريقيا، والانتخابات في مدغشقر وموزمبيق، ومراقبة الانتخابات من قبل منظمة غير حكومية محلية وانتقاد السياسات الفرنسية والأمريكية.