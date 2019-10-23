بنك البركة سورية أفضل مصرف في مجال مبادرة التنمية المستدامة على مستوى الشرق الأوسط وفقا لمؤسسة CPI Financial

جهينة نيوز:

بناء على تقييم للنتائج التي تم تحقيقها خلال عام 2019 على صعيد المساهمات المجتمعية والتنمية المستدامة، فاز بنك البركة سورية بجائزة أفضل مصرف في مجال مبادرة التنمية المستدامة على مستوى الشرق الأوسط، وقد تسلمها السيد محمد عبد الله حلبي الرئيس التنفيذي للبنك خلال حفل توزيع جوائز المال والأعمال الإسلامية الذي أقيم بتاريخ 23/10/2019 في فندق الريتز بمدينة دبي بحضور عدد كبير من قادة وخبراء صناعة الصيرفة والتمويل الإسلاميين من مختلف أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة عبر السيد حلبي عن تقديره لمؤسسة CPI Financial لاعتمادها معايير عالمية للتقييم وشفافية النتائج واستطرد قائلاً: " حصولنا على هذه الجائزة على مستوى الشرق الأوسط وذلك ضمن قائمة من الفعاليات المالية العالمية والتي تم اختصارها في التصفيات النهائية إلى ثلاثة بنوك هي بنك دبي الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية بالإضافة لبنك البركة سورية , يؤكد على دور وفعالية المشاريع والمبادرات التي يقوم بها بنك البركة سورية والتي تستهدف تلبية الاحتياجات الفعلية للمجتمع من خلال برنامجنا للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة.

واستطرد قائلاً: تميزنا ينبع من خلال فريق عمل لديه المعرفة والالتزام والشغف الكبير لتأكيد ريادة بنك البركة بالإضافة لدعم كبير من مجلس الإدارة وتفاعل إيجابي من قبل المجتمع الذي نفخر بالانتماء إليه".

يذكر أن بنك البركة ترشح للمنافسة على الجائزة لتنفيذه مبادرة تكوين لدعم رياديي الأعمال.