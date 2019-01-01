بملفات حساسة .. الرئيس الاسد في لقاء تلفزيوني لوضع النقاط على الحروف

جهينة نيوز

يطل السيد الرئيس بشار الاسد في لقاء تلفزيوني مع قناة الاخبارية السورية و قناة السورية يوم غد الخميس حيث من المتوقع ان يتطرق السيد الرئيس لموضوع مقتل البغدادي و عودة المهجرين و العلاقات مع تركيا.

و سيتطرق الرئيس الاسد الى معركة ادلب و الانتخابات النيابية و الرئاسية القادمة و الدستور السوري الذي بدأ إعداده.

هذا و سيتحدث السيد الرئيس عن تقيمه لاداء الحكومة السورية و الوضع الاقتصادي في ظل تهاوي الليرة السورية.

و سيتم بث اللبقاء مساء يوم غد الخميس الساعة التاسعة مساءً و ذلك بحسب ما ذكرت صفحة رئاسة الجمهورية على تلغرام.