بملفات حساسة .. الرئيس الاسد في لقاء تلفزيوني لوضع النقاط على الحروف

الأربعاء, 30 تشرين الأول 2019 الساعة 20:50 | شؤون محلية, أخبار محلية

بملفات حساسة .. الرئيس الاسد في لقاء تلفزيوني لوضع النقاط على الحروف

جهينة نيوز

يطل السيد الرئيس بشار الاسد في لقاء تلفزيوني مع قناة الاخبارية السورية و قناة السورية يوم غد الخميس حيث من المتوقع ان يتطرق السيد الرئيس لموضوع مقتل البغدادي و عودة المهجرين و العلاقات مع تركيا.

و سيتطرق الرئيس الاسد الى معركة ادلب و الانتخابات النيابية و الرئاسية القادمة و الدستور السوري الذي بدأ إعداده.

هذا و سيتحدث السيد الرئيس عن تقيمه لاداء الحكومة السورية و الوضع الاقتصادي في ظل تهاوي الليرة السورية.

و سيتم بث اللبقاء مساء يوم غد الخميس الساعة التاسعة مساءً و ذلك بحسب ما ذكرت صفحة رئاسة الجمهورية على تلغرام.


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