الكزبري: نرفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في عمل لجنة مناقشة الدستور

جهينة نيوز:

أكد الدكتور أحمد الكزبري رئيس الوفد المدعوم من الحكومة السورية أن الشعب السوري قاوم حربا شرسة فرضت عليه لسنوات وما زال يسجل الانتصارات على الإرهاب.

وقال الكزبري خلال افتتاح أعمال لجنة مناقشة الدستور في جنيف: نرفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية والشعب السوري وحده هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده.

وأضاف رئيس الوفد: نرفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في عمل لجنة مناقشة الدستور وأي نقاش نجريه في جنيف يستند إلى مبادئ سيادة سورية ووحدة أراضيها واستقلالها.

وتابع الكزبري: حربنا ضد الإرهاب مستمرة حتى تحرير آخر شبر من الأرض السورية.. أي وجود لقوات محتلة على أرض بلدنا أو سطو على مواردها من شأنه أن يهدد المسار السياسي لحل الأزمة في سورية.

وكان الوفد المدعوم من الحكومة السورية وصل إلى مبنى مقر الأمم المتحدة حيث تقام الجلسة الافتتاحية للجنة مناقشة الدستور.