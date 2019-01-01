قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم قرية العراقيب للمرة الـ 165

الأربعاء, 30 تشرين الأول 2019 الساعة 19:26 | سياسة, عربي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم قرية العراقيب للمرة الـ 165

جهينة نيوز:

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم قرية العراقيب الواقعة في منطقة النقب بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 للمرة الـ 165.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعدد من الجرافات وهدمت منازل الفلسطينيين وخيمهم وشردت عائلاتهم.

ويؤكد أهالي قرية العراقيب استمرارهم بمعركة الصمود على أراضيهم وإعادة بناء منازلهم ونصب الخيم مجددا مشددين على رفضهم مخططات سلطات الاحتلال التي هدمت عشرات القرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 بهدف تشريد أهلها والاستيلاء على أراضيهم التي تقدر مساحتها بمئات آلاف الدونمات وذلك ضمن مخططها لتهويد هذه القرى.


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