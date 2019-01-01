ديانا كرزون تنفي شائعات ارتباطها وتؤكد استعدادها للاعتزال في هذه الحالة

جهبنة نيوز:

ردت الفنانة الاردنية ديانا كرزون على الشائعات حول ارتباطها برجل أعمال مهم وزواجها منه بالنفي بشكل تام والتأكيد على أن هذا الموضوع لا أساس له من الصحة .

وقالت ديانا في تصريحات لها تعليقا على هذا الأمر : ” أتمنى أتزوج من خارج الوسط .. ومستعدة أعتزل من أجل الزواج .. وأنا كنت في علاقة مع أحد الأشخاص ووصلت معاه لنقطة قد ما هو صار يتحجج .. فأنا قولتله إيش بدك أعتزل أنا بعتزل مشانك لأن الفن ما راح يدوم لي .. هيدوم لي شي واحد عيلتي وزوجي وولادي ” .

وكانت ديانا كرزون قد كشفت في تصريحات سابقة لها عن إنها تلقت العديد من عروض الزواج من شخصيات مهمة ولكنها رفضتها لأنها كانت جميعها تكون يا زواجا عرفيا أو زواج بالسر .