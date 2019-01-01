وزارة الدفاع تدعو عناصر "قسد" إلى الانخراط في الجيش لمواجهة العدوان التركي

جهينة نيوز:

أصدرت وزارة الدفاع اليوم بيانا أعلنت فيه أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وبعد بسط سيطرتها على مناطق واسعة من الجزيرة السورية تدعو عناصر المجموعات المسماة “قسد” إالى الانخراط في وحدات الجيش للتصدي للعدوان التركي الذي يهدد الأراضي السورية.

وقالت الوزارة إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة مستعدة لاستقبال العناصر والوحدات الراغبين بالانضمام إليها من هذه المجموعات وتسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والمطلوبين أمنياً.

وأكدت الوزارة أننا في سورية نواجه عدوا واحدا ويجب أن نبذل مع أبناء سورية الموحدة من عرب وأكراد دماءنا لاسترداد كل شبر من أراضي سورية الحبيبة.

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية عن جاهزيتها لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بشؤون الأحوال المدنية لجميع أهالي منطقة الجزيرة السورية الذين منعتهم ظروفهم الصعبة من الحصول عليها.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم أنها تستقبل كل من يرغب بالالتحاق بوحدات قوى الأمن الداخلي من المجموعات المسماة “أسايش”.

إلى ذلك أعلنت وزارة التربية في بيان لها أيضاً جاهزيتها لمعالجة أوضاع الطلاب الدراسية في منطقة الجزيرة السورية وتعويضهم عما فاتهم من تحصيل علمي.

وقالت الوزارة إنه ونظراً للظروف الأمنية والعسكرية التي عانت منها منطقة الجزيرة السورية جراء العمليات الإرهابية وأدت لعدم تمكن الطلاب من متابعة تحصيلهم العلمي فإن الوزارة تعلن جاهزيتها الكاملة لمعالجة أوضاع الطلاب الدراسية واستدراك ما فاتهم من تحصيل علمي وسيحصل الطلاب على شهاداتهم بعد خضوعهم للامتحانات وفقا للأنظمة والقوانين.