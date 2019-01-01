نجوم هوليوود يهاجمون نتفلكس لهذا السبب

جهينة نيوز:

أثارت شبكة نتفليكس مجدداً جدلاً بين صناع السينما وعدد من نجوم هوليوود، بعد إضافة ميزة جديدة للأفلام المتاحة عبر شبكتها، تتيح للعملاء تسريع العروض التلفزيونية والأفلام وفقاً لرغبتهم.

وفي الوقت الذي يعبر فيه العديد من نقاد السينما وصناعها عن مخاوفهم من هيمنة شبكات البث التدفقي وبخاصة نتفليكيس، على صناعة الأفلام ومدى تأثير ذلك مستقبلاً على صناعة السينما بشكل عام، اتخذ بعض منتجي ومخرجي الأفلام من تحديثات نتفليكس الأخيرة، ذريعة لتجديد الهجوم على شروطها ومعاييرها المغايرة لما هو سائد في عالم السينما التقليدية.

وعبر عدد من نجوم هوليوود، على رأسهم بطل مسلسل "بريكينغ باد"، آرون بول وبراد بيت، رفضهم للتحديث الجديد معتبرين ذلك من شأنه تشويه تجربة مشاهدة هذه الأفلام، كما حذر عدد من المخرجين نتفليكس من إطلاق حملة ضدها في حال إضافة ميزة "زر التسريع" إلى متصفح العرض، وسط مخاوف من أن يتسبب هذا الخيار في إهمال بعض التفاصيل البارزة في أعمالهم.