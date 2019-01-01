يدرسون: الدستور ملك للشعب السوري وهو من يقرر مستقبل بلده

جهينة نيوز:

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون خلال افتتاح أعمال لجنة مناقشة الدستور في جنيف أن بدء عمل لجنة مناقشة الدستور خطوة مهمة لإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية وفق القرار الأممي 2254.

وقال بيدرسون إن عمل اللجنة يجب أن يلتزم باحترام سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها، مشيرا إلى أن اللجنة يمكن أن تناقش دستور العام 2012 أو تضع مسودة تعديل دستوري وتقديمها للاستفتاء الشعبي.

وشدد بيدرسون على أن الدستور ملك للشعب السوري وحده وهو من يقرر مستقبل بلده ودور الأمم المتحدة يقتصر على تيسير عمل لجنة مناقشة الدستور.