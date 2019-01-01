غيرة نارية بين فاليري أبو شقرا وسينثيا صمويل سببها معتصم النهار

الأربعاء, 30 تشرين الأول 2019 الساعة 15:39 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

جهينة نيوز:

تستعد فاليري أبو شقرا لمواجهة درامية جديدة تجمعها بمعتصم النهار بعد أيام، من خلال الموسم الثاني من أحداث مسلسلهما الدرامي اللبناني "ما فيّي" الذي بدأت تصوير أولى مشاهدها خلال الفترة الماضية.

وتناقلت مواقع صحفية أن أحداث الجزء الثاني من مسلسل "ما فيّي"تدور حول غيرة نارية بين شخصية ياسما التي أنهت علاقتها بفارس، ويجسّده معتصم النهار في نهاية أحداث الموسم الأول، لتظهر شخصية نسائية جديدة وهي سينتيا صموئيل التي انضمت أخيراً لأبطال الجزء الثاني من المسلسل لتبدأ الغيرة بينها وبين ياسما، بعد أن تتعرّف سينتيا إلى فارس وتلاحظ قوة علاقتهما معاً.

وستظهر شخصية ياسما أكثر قوة بعد أن مرّت بكثير من الأحداث في الموسم الأول من العمل.

على صعيد آخر، قررت فاليري أبو شقرا الغياب عن الموسم الرمضاني المقبل بعد أن تردد مشاركتها في الموسم الرابع من ملحمة "الهيبة" أمام تيم حسن؛ وذلك لاستعدادها لحفل زفافها الذي حُدّد في شهر حزيران المقبل.


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