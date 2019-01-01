وزير الدفاع التركي: اتفاق "شبه نهائي" مع روسيا بشأن التطورات في سوريا

جهينة نيوز:

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن المناقشات مع الوفد العسكري الروسي بشأن سوريا انتهت، مشيرا إلى أنه تم التفاهم بشكل كبير، والأنشطة متواصلة بشكل بناء.

وقال وزير الدفاع التركي بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول" إنه "قبل قليل انتهت مباحثاتنا مع الوفد العسكري الروسي بشأن سوريا، وتم التفاهم إلى حد كبير، وأنشطتنا متواصلة بشكل بناء".

​وأعلنت وزارة الدفاع عن التوصل إلى اتفاق شبه نهائي مع الوفد الروسي بشأن التطورات في سوريا.

في السياق ذاته، نقلت صحيفة "حرييت" التركية عن أكار إن "المباحثات كانت إيجابية وسنبدأ تسيير دوريات مشتركة مع القوات الروسية في الأيام المقبلة".

وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس الأول أن الوفد العسكري الروسي سيزور تركيا لبحث الدوريات المشتركة في سوريا.

ووفقا لصحيفة "ديلي صباح" التركية، نقلا عن وزير الخارجية التركي، سيقوم الوفد بمناقشة انسحاب المجموعات الكردية بالإضافة إلى تقييم الوضع الأخير شمالي سوريا معه.

وفي 22 تشرين الأول الجاري، وقع الجانبان الروسي والتركي مذكرة تفاهم تتضمن 10 بنود. وبحسب المذكرة، ستبدأ روسيا وتركيا بعد انسحاب الوحدات الكردية بتسيير دوريات مشتركة (تركية، روسية) في المنطقة بعمق 10 كيلومترات داخل الأراضي السورية، شرق وغربي منطقة العملية العسكرية، باستثناء مدينة القامشلي،

كما تضمن الاتفاق في بنده السادس فقرة حول انسحاب الوحدات الكردية من منبج وتل رفعت. بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات من أجل الضرورية من أجل منع تسرب العناصر الإرهابية.

كما تم الاتفاق على آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ المذكرة حول سوريا، وأن تركيا وروسيا ستسيران دوريات مشتركة في "المنطقة الآمنة" بشمال سوريا.