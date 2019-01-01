جهينة نيوز:

صرح مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق لؤي السالم لـ«الوطن» بأنه تم إغلاق 62 منشأة صناعية ومستودعات لمخالفات جسيمة في المحافظة، وذلك خلال الشهرين الماضيين.

وأوضح السالم أن المعامل والورش الصناعة تعمل بتصنيع المواد الغذائية، حيث تم تنظيم الضبوط بحق المخالفين وحجز المواد المخالفة وإحالة المخالفين على القضاء، وإغلاق المعامل والورشات الصناعية لفترات تمتد من 15 إلى 30 يوماً حسب نوع المخالفة، كما تم ضبط منشآت تقوم بغش المشروبات الكحولية وتم إغلاقها إلى حين حصولها على التراخيص اللازمة أصولاً.

وبيّن السالم أنه تم تنظيم 210 ضبوط تموينية تتعلق بالتلاعب وغش المشتقات النفطية من مازوت وبنزين وغاز، وهي موزعة إلى 46 ضبطاً لأصحاب محطات الوقود و40 ضبطاً لأصحاب سيارات توزيع مازوت التدفئة، و124 ضبطاً لموزعين مادة الغاز، وتتنوع المخالفات ما بين نقص بالكيل ونزع الأختام وعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد واستعمال مادة الغاز المنزلي لغير الغاية المخصصة لها.

وعن مخالفات المخابز أشار مدير التجارة الداخلية في ريف دمشق إلى أنه تم تنظيم 150 ضبطاً بحق المخابز المخالفة، وهي مخالفات تتعلق بالتصرف والاتجار بالدقيق التمويني، وسوء صناعة الخبز والنقص بالوزن، وعدم التقيد بمواعيد العمل والبيع بسعر زائد، وهي خلال فترة الشهرين الماضيين، كما قامت الدوريات التابعة للمديرية بمصادرة كمية 91 طناً من الدقيق التمويني وذلك من بداية النصف الثاني من العام الحالي.