أردوغان: انسحاب "الوحدات الكردية" من المنطقة المتفق عليها أنجز بـ"الكامل".. ولا نسعى للسيطرة على النفط السوري

جهينة نيوز:

اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن روسيا سحبت على ما يبدو "الوحدات الكردية" من المناطق المحاذية للحدود بالكامل، لافتا إلى أن بلاده لا تسعى للسيطرة على النفط السوري.

وقال أردوغان في كلمة بمناسبة عيد الجمهورية أمس الثلاثاء: "المعلومات التي حصلنا عليها من روسيا تفيد بسحب المجموعات الإرهابية من المنطقة، سنواصل محادثاتنا غدا".

وعبر عن أمله بأن تثمر هذه المحادثات عن نتائج جيدة في القريب العاجل، وأضاف حول وجود قواته في سوريا: "نحن لسنا هناك ليبقى، هدفنا الوحيد تطهير المنطقة من الإرهابيين".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي وقعا على مذكرة تفاهم لوقف العمليات التي تشنها أنقرة في شمال شرق سوريا.

ووفقا للمذكرة، التزمت روسيا بسحب الوحدات الكردية من المناطق الحدودية في مهلة 150 ساعة بعمق 30 كم عن الحدود التركية، على أن تشرف الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود السورية على عملية الانسحاب من المنطقة المتفق عليها، لتبدأ موسكو وأنقرة بعد ذلك بتسيير دوريات مشتركة في منطقة عرضها 10 كم قرب الحدود التركية.

واتهم أردوغان الولايات المتحدة دون أن يسميها بالسعي للسيطرة على النفط السوري، وأشار إلى أن بلاده الدولة الوحيدة التي لا تطمع بالنفط أو فرض سيطرتها في سوريا، لافتا إلى أن الهدف الأوحد لأنقرة يكمن في طرد وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة المتفق عليها.

المصدر: سي إن إن