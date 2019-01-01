بومبيو يدعو جميع الأطراف في لبنان لتسهيل تشكيل حكومة جديدة

جهينة نيوز:

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بعد استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري كافة الفرقاء في لبنان، لتسهيل تشكيل حكومة جديدة يمكنها تحقيق الاستقرار والازدهار في البلاد وتأمن مطالب الشعب.

وقال بومبيو في بيان له نقلته سبوتنيك اليوم الأربعاء إن "المظاهرات السلمية ومظاهر التعبير عن الوحدة الوطنية في 13 يوما الماضية أظهرت رسالة واضحة. الشعب اللبناني يريد حكومة تتجلى بالكفاءة والفاعلية، ويريد إصلاحا اقتصاديا ونهاية الفساد".

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مساء الثلاثاء، استقالة الحكومة استجابة لمطالب محتجين يواصلون التظاهر في العاصمة بيروت ومناطق متفرقة من البلاد منذ نحو أسبوعين.

وقال الحريري، في كلمة ألقاها من مقر إقامته في وسط بيروت، "حاولت طوال الفترة الماضية إيجاد مخرج نستمع من خلاله لصوت الناس ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية، ولكنني وصلت إلى طريق مسدود، وبات من الضروري العمل على صدمة كبيرة لمواجهة الأزمة".

وأضاف "أنا متوجه إلى قصر بعبدا (مقر الرئاسة) لتقديم استقالة الحكومة إلى فخامة الرئيس العماد ميشال عون وللشعب اللبناني في كل المناطق تجاوباً مع إرادة كثير من اللبنانيين الذين توجهوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية".

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب باستقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، حيث يرى الكثيرون فيه سببا في عدم فعالية الحكومة.