أبراج الأربعاء 30 تشرين أول مع سمر عمران

جهينة نيوز- خاص:

مولود ٣٠/ ١٠: قنوع وصريح وعقلاني، مبالغ بحماية نفسه، لا يقبل النقد، غيور، لا ينساق وراء طيبته، يفاجئك بردات فعله ودهائه، سلبياته يبالغ بالتدخل وينسحب فجأة، شخص معبر يبرع بميادين متعددة، هو المصدر العاطفي للعائلة، ستكون تحت قانون العلاقات مع الاخرين، احتمال خلافات او انفصال للبعض، احتمال تاجيلات للبعض، فقدان مركز او مال، الاشهر القادمة تحل المشاكل التي كانت بالانتظار، عتبة جديدة وارتباط اذا وضعك يسمح

الحمل: تحتاج للصحة والطاقة باجوائك المهنية وتقود فيها الامور بسرعة، يوم جيد يخطر على بالك، افكار جديدة تطورها معتقدات، تحكي بالامور الغيبية والسفر، تعمل على تطوير هوايتك التي تحبها، مقابلات مهمة على صعيد اوراق

الثور: امورك فيها مصالح مالية مشتركة، عودة لبعض الديون او ان مواقف تجرك الى عالم الذكريات، لا تغص فيها، لا تجعل هذه الظرووف تعرضك للضغط، لا تنسى ان تحافظ على صحتك وتخفف مصاريف، مشغول بالامور المالية المشتركة والاستحقاقات والضرائب

الجوزاء: تركز على الشراكة، يزداد ضغط الشركاء وانتقاداتهم لا ترد عليهم بشكل سلبي، حاول استيعاب مواقفهم اكثر، كن متوازنا اكثر، احذر المشاكل، الوقت ليس مثالي، حاول ان تتفاهم مع الشريك بشكل ديبلوماسي

السرطان: ابتعد عن اي بداية جديدة، وحاول انهاء اعمالك وخاصة العمل المتراكم عندك، تزداد الطلبات عليك، نهارك غير منظم، احتمال الا تحصل عل. نتائج مرضية، لا تتساهل بالتأحيل في بعض اعمالك، اخلد للراحة وانتبه لغذائك وصحتك

الاسد: يوم جيد محظوظ، نشاط اجتماعي يملأ وقتك، يقترب الاحبة منك اكثر، واجبات كثيرة يطرحها عليك الاصدقاء، متلائم مع توجهاتك، الحظ موجود، اجواؤك فيها فرص ربح مادي، الوقت يساعدك لتجربة حظ، صوتك مسموع عند الاحبة، للبعض خبر بخص الاولاد، تحاول حل الالغاز

العذراء: لا تعاند الظروف، حاول الابتسامة مع الوقائع، خاصة اذا كان لك علاقة بافراد عائلتك، حاول أن تتفهم متطلبات المجتمع دون عمل تعليقات، بامكانك ان تتقرب وتندمج مع افراد عائلنك، حاول تخفيف التنظير لانك اليوم مشغول بالبيت والعائلة، اي خطوة عقارية أجلها

الميزان: تزداد طاقتك الفكرية، يزداد حدسك لتصل لبعض الحقائق الفكرية، يوم ممتاز على صعيد اجتماعي، تمتن روابط الصداقة، تتلقى اتصالات كثيرة، سفر مناسب لك، حتى كلامك له وقع في اذهان الناس، للطلاب جيد للدراسة

العقرب: مدفوعات لازمة، يوم متوتر يحتاج الحذر لكن هناك فرص وتحسينات تعمل خير، تكون اداري بشكل جيد، تقوم باحتياجاتك والمصروف المالي، هدايا وخطوات نحو الافضل، تسمع خبر يخص المكاسب

القوس: القمر ببرجك تزداد نشاطا وحماسة، حاول ان تتلافى اي تقصير، تاثيرات فلكية جيدة حتى تنقذ جميع خططك وتجد حلا مشترك، لا مشكلة في تقديم بعض التنازلات، تعبر عن نفسك بالحركة والمحبة، تدفع بمصالحك، انت مسيطر على زمام الامور

الجدي: انتبه لصحتك لا تهمل العناية فيها، من الافضل الا تبادر باي خطوة هذه الايام، الوقت ليس لصالحك ابدا، لا تفكر بطريقة سلبية، نهار لا يسمح بانطلاقة، حاول ان تقوم باعمال خفيفة واترك الغير لايام اخرى، تصرف بشكل هادئ وحذر لتمنع وقوع الخطر، لا تعادي احدا يزعجك،

الدلو: نهارك جيد يحمل لك نشاطات اجتماعية، يقترب الاصدقاء من اجوائك، تشعر بمحبتهم، تكثر الاحاديث والنقاشات توصل النقاشات المشتركة، تحصل على تعارف من الاصدقاء، تسمع اخبار جيدة، انت اكبر محرك للمجموعات من محيطك، تتعرف على صديق جديد، تتوصل لامنية تتحقق اليوم

الحوت: مطلوب منك ان تستمر بعملك وتجتهد اكثر خاصة ضمن جوك المهني وبالخصوص أمام رئيسك المشرف عليك، لا تخلو الاجواء من نشاط اجتماعي وقد يكون بعض الاحاديث فيها ازعاج، كن حذر وانتبه وكن صاحيا، اظهر براعتك اثناء الاداء المهني، اعط صورة مميزة عن اخلاصك المهني، لا تشكك بقدراتك ابدا واثبت جدارتك