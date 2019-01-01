الاحتلال يعتقل 7 مقدسيين مساء اليوم

جهينة نيوز:

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء اعتقال 7 مقدسيين بعد مناوشات مع شبان في باب الواد بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، وتم الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وخلال ذلك تواجد الشبان في المكان فاعتدت عليهم بالضرب وغاز الفلفل السام، وبينهم تجار من المنطقة.

والاسرى الذين تم اعتقالهم هم: احمد عصفور، حازم القصاص، معاذ العجلوني، ثائر ابو اسنينة، حمود ابو اسنينة، مراد العجلوني ، عبود ابو اسنينة.

يُشار إلى أن مدينة القدس المحتلة شهدت أمس استنفار عسكري كبير في المسجد الأقصى المبارك حيث تم اعتقال مقدسي داخل الأقصى بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

فلسطين اليوم