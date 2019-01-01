ضبط اسلحة و ذخائر اسرائيلية في دير الزور و امريكية في القلمون من مخلفات داعش

جهينة نيوز:

عثرت الجهات المختصة خلال عملياتها المتواصلة لتطهير المناطق المحررة من مخلفات إرهابيي “داعش” بالتعاون مع الأهالي في دير الزور على شبكة أنفاق تحوي أسلحة وذخائر وأدوية ومعدات طبية بعضها غربي الصنع وإسرائيلي المنشأ في مدينة القورية بريف دير الزور الشرقي.

وذكر قائد ميداني أن “الأنفاق التي تم اليوم العثور عليها تمتد تحت الأبنية السكنية في أحياء المدينة ولها عدة فتحات تم تمويهها وإخفاؤها بطريقة محكمة ولها تفرعات عديدة وفتحات للتهوية” مشيراً إلى أنه “تمت المباشرة في تمشيط هذه الأنفاق بالتعاون مع وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري حيث عثر بداخلها على كميات من الأسلحة والذخائر بعضها غربي الصنع وبعضها إسرائيلي المنشأ”.

وبين القائد الميداني أن الأسلحة والذخائر التي تم العثور عليها هي “ألغام /م.د/ وصواريخ موجهة محمولة على الكتف وقذائف هاون وقواذف /ار بي جي/ وأحزمة ناسفة وأقنعة واقية وذخائر متنوعة وأدوية ومواد طبية”.

و في ذات السياق ضبطت الجهات المختصة مستودع أسلحة وذخائر متنوعة بعضها أمريكي الصنع من مخلفات التنظيمات الإرهابية (داعش و المصرة) في القلمون الشرقي بريف دمشق وذلك في إطار الجهود التي يبذلها الجيش العربي السوري والجهات المختصة لتأمين المناطق التي كان الإرهابيون ينتشرون فيه.

وذكر ضابط ميداني أنه بعد ورود معلومات وبتعاون الأهالي في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق تم تحديد موقع المستودع بشكل دقيق والحفر لمسافة بين 2 إلى 3 أمتار تم العثور على عدد من قذائف ومدافع الهاون ومجموعة من الذخائر والأسلحة منها أمريكية الصنع.

وأضاف أن المستودع الذي تم ضبطه كان يحتوي على قذائف هاون وذخيرة رشاشات دوشكا وبي كي سي ومدفع بي 10 وأسلحة محلية الصنع منها ومدافع متوسطة مع ذخائرها إضافة إلى صواريخ راجمة عيار 82 وصواريخ تاو أمريكية الصنع وقذائف اربجي وقذائف دبابات.

وتواصل الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش المتمركزة في المناطق المحررة من الإرهاب عمليات تمشيط القرى والبلدات لرفع مخلفات الإرهابيين من أسلحة وذخائر ومفخخات وتأمينها بالكامل لإعادة الحياة الطبيعية اليها.