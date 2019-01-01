القبض على مستعمر اسرائيلي تسلل إلى الأردن عبر الحدود

الأربعاء, 30 تشرين الأول 2019 الساعة 00:44 | سياسة, عربي

القبض على مستعمر اسرائيلي تسلل إلى الأردن عبر الحدود

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية اليوم أن السلطات المعنية ألقت مساء اليوم القبض على مستعمر اسرائيلي تسلل بطريقة غير شرعية إلى أراضي المملكة عبر الحدود مع فلسطين المحتلة في المنطقة الشمالية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة أن السلطات المعنية ألقت مساء اليوم القبض على (مواطن اسرائيلي) تسلل بطريقة غير شرعية إلى أراضي المملكة عبر الحدود في المنطقة الشمالية والسلطات المعنية تتحفظ على المتسلل وتجري التحقيقات اللازمة معه تمهيدا لإحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.


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