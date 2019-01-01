لافروف وظريف يؤكدان أن عمل لجنة مناقشة الدستور يجب أن يتم بعيداً عن أي تدخل خارجي

جهينة نيوز:

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن وزراء خارجية الدول الضامنة “روسيا وإيران وتركيا” يجددون التزامهم بسيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن الدول الضامنة تؤكد أن عمل لجنة مناقشة الدستور يجب أن يتم بعيداً عن أي تدخل خارجي أو فرض مواعيد زمنية.

من جهته قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه لا حل عسكرياً للأزمة في سورية، وبدء عمل لجنة مناقشة الدستور خطوة في طريق الحل السياسي للأزمة، مشيراً إلى أن السوريين وحدهم يقررون مستقبل بلدهم بعيداً عن أي تدخل خارجي.

وأضاف ظريف أن الدول الضامنة لعملية أستانا يجب أن تضمن عدم حصول تدخل خارجي في عمل لجنة مناقشة الدستور.