مشاهير العالم يزورون واحدا من أغرب فنادق العالم في مصر

جهينة نيوز:

وصلت المطربة الأميركية كاتي بيري، إلى مصر لقضاء إجازة، فبدأت زيارتها بقضاء أوقات في واحة سيوة بمحافظة مرسى مطروح، بعدما وصلت إليها بطائرة خاصة، حيث تقيم حالياً في فندق أدرار أملال بقرية جعفر، الذي يعد واحداً من أغرب 10 فنادق في العالم.

وصنف فندق أدرار أملال أو فندق جعفر، كواحد من أغرب الفنادق حول العالم، حيث يقع على سفح جبل جعفر، وغرفه عبارة عن أكواخ من الطين والحجر الملحي ويعتمد على الشموع فقط كمصدر للإضاءة، ولا يوجد فيه كهرباء أو أي وسائل اتصال أو شبكات محمول، ومع ذلك فهو مصنف ضمن فئة الـ7 نجوم، وضمن أغرب الفنادق في العالم.

يعتبر منتجع جعفر من أشهر المنتجعات صديقة البيئة على مستوى العالم، فهو منتجع خال تماماً من الكهرباء وملوثات البيئة، ومبني بالكامل من مواد صحراوية، فالجدران مبنية من حجر الكرشيف الذي يتكون من الملح والرمال الناعمة المختلطة بالطين، فيما صنعت أبواب الفندق من خشب أشجار النخيل ويحتوى على 40 غرفة تتسم تصميماتها بالانسجام مع البيئة الصحراوية.

واستضاف الفندق كثيراً من النجوم العالميين الذين يحرصون على قضاء إجازة والاسترخاء إلى جانب البحيرات المالحة، والاستحمام في عيون المياه الطبيعية الدافئة والكبريتية، بعيداً عن الضوضاء، حيث لم تكن كاتي بيري أول النجوم وإنما سبقها عدد كبير من المشاهير في العالم.

وفي العام الماضي، زار المطرب الأميركي أشر، واحة سيوة، وقضى عدة أيام برفقة مجموعة من أصدقائه في الفندق، كما نشر أشر عدة صور له، وهو يرتدي الزي السيوي مشيداً بالأجواء هناك.

أبرز المشاهير العالميين الذين زاروا الفندق، كان ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، حيث أقاما في الفندق عدة أيام خلال زيارة مصر، وأثارا تساؤلات كبيرة في الصحافة الإنكليزية عن سر اختيارهما الفندق الغريب ودفع أكثر 140 جنيهاً إسترلينياً لقضاء ليلة واحدة في فندق في الصحراء بمعزل عن العالم.