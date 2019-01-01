شويغو يعلن اتمام انسحاب المجموعات المسلحة من شمال سورية

جهينة نيوز:

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اتمام انسحاب المجموعات المسلحة من الشريط الحدودي بين سورية وتركيا وفقا لاتفاق سوتشي.

وأوضح الوزير الروسي خلال محادثاته مع نظيره الأرميني ديفيد تونويان في يريفان إن انسحاب المجموعات المسلحة من شمال سورية انتهى قبل الموعد المحدد له مشيرا إلى وصول وحدات كل من الجيش العربي السوري والشرطة العسكرية الروسية إلى المنطقة.

وأعربت وزارة الخارجية أول من أمس عن ترحيب الجمهورية العربية السورية بانسحاب المجموعات المسلحة في الشمال السوري إلى عمق 30 كيلو متراً وذلك بالتنسيق المباشر مع الجيش العربي السوري الأمر الذي يسحب الذريعة الأساسية للعدوان التركي الغاشم على أراضيها.