أمل عرفة تزرع بسمة مع أطفال مرض السرطان

جهينة نيوز:

نشرت الفنانة أمل عرفة على حسابها الشخصي في فيسبوك صورا جمعتها بأطفال من جمعية بسمة وقد ظهرت البسمة على وجوههم جميعا

وأرفقت امل الصور بتعليق أوضحت فيه عن حملة التبرع لصالح جمعية بسمة وكتبت" ألف ليرة فقط.. إذا كل شخص منا تبرع فيها رح نقدر نجمع مليون بسمة كرمال ولادنا يكملو العلاج..

وتابعت عرفة مشجعة جمهورها على التبرع لأطفال الجمعية" لا تترددو ولا تتأخروا

الصور من زيارتي مبارح لوحدة بسمة التخصصية بأمراض سرطان الأطفال

جمعية بسمة لكم كل الاحترام"

يذكر ان عددا من نجوم الفن في سورية قد شاركوا زياراتهم إلى وحدة بسمة التخصصية وأطفال مرض السرطان مع متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي دعما لمشروع بسمة لرسم البسمة على وجوه الأطفال