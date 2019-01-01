هل تنال شيرين عبد الوهاب لقب أفضل مطربة في أفريقيا لعام 2019

جهينة نيوز:

تقترب المطربة شيرين عبد الوهاب من الاستحواذ على لقب أفضل مطربة في أفريقيا لعام 2019، خلال منافسات جوائز الموسيقى الأفريقية، المقرر إقامة حفلتها الرسمية في نيجيريا يوم 20تشرين الثاني المقبل.

وجاء اختيار شيرين في الترشيحات النهائية لجوائز "الأفريكان ميوزيك أووردز" أو"Afrima"، والتي تعد أعرق الجوائز الموسيقية على مستوى القارة السمراء، حيث تختار تصنيفات أفضل مطرب ومطربة وأفضل أغنية ودي جي وعمل فنى موسيقى كل عام على مستويات أفريقيا "شمالًا" و"غربًا" و"جنوبًا"، وتتضمن هذا العام منافسة بين العديد من النجوم العرب، منهم الفنان تامر حسني والمطرب مصطفى حجاج وفرقة كايروكي من مصر والمغربي أمينوكس.