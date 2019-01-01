ليدي غاغا تفرط بفستانها وفالنتينو يعلن سرقته

جهينة نيوز:

تلقت دار مزادات "نيت دي ساندز" في لوس أنجليس فستان المغنية الأمريكية ليدي غاغا الأزرق السماوي، الذي ارتدته في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب الماضي، والمقرر طرحه للبيع في المزاد العلني في عيد الهالوين، بسعر يبدأ من 8 آلاف دولار.

حصلت دار المزادات على الفستان، من العاملة في فندق بيفرلي هيلز، سارة كوري مع رسالة خطية نشرها موقع المزاد، عن حصولها على الفستان، بسبب حضورها كل احتفالات جوائز غولدن غلوب التي يستضيفها فندق بيفرلي هيلز، بصفتها عاملةً في الفندق منذ 24 عاماً.

وأوضحت أنها حصلت على الفستان، بعد أن تركته ليدي غاغا بعد الحدث، زاعمة أنها نقلته إلى قسم المفقودات وعندما لم تطلبه صاحبته، أعيد لها مجدداً ليصبح ملكها، وفق سياسة الفندق، واختتمت رسالتها قائلة: "اليوم أرغب في عرض الفستان في المزاد العلني".

اللافت أن الفستان ليس لليدي غاغا، بل لمصممه الفرنسي فالنتينو، الذي أبلغ عن سرقة الفستان، وطالب شرطة بيفرلي بإعادته.