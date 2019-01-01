ترامب يعتبر شيكاغو أخطر من أفغانستان

جهينة نيوز:

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شيكاغو عاصمة ولاية الينوي الأمريكية “أخطر من أفغانستان” بسبب ارتفاع معدل الجريمة في ثالث أكبر مدينة أمريكية بعدد السكان فيما نددت عمدتها بتصريحه واصفة إياه بالمهرج.

ونقلت رويترز عن ترامب قوله خلال اجتماع للجمعية الدولية لقادة الشرطة “هذا محرج لنا كدولة.. الناس في جميع أنحاء العالم يتحدثون عن شيكاغو.. أفغانستان مكان آمن بالمقارنة بها”.

ووجه ترامب انتقادات لاذعة لقائد شرطة شيكاغو إيدي جونسون الذي رفض حضور الاجتماع تعبيرا عن معارضته للرئيس الجمهوري الذي يقوم بأول زيارة للمدينة المؤيدة بغالبيتها للحزب الديمقراطي منذ توليه الرئاسة في 2017.

وبلغ عدد جرائم القتل في شيكاغو العام الماضي 561 جريمة بعدما كان 653 جريمة عام 2017 وذكرت صحيفة شيكاغو تريبيون أن عدد جرائم القتل في المدينة منذ بداية العام الحالي بلغ 436 جريمة.

وردت لوري لايتفوت عمدة شيكاغو وهي ديمقراطية على ترامب بتغريدة على تويتر قالت فيها إنه “لا مفاجأة في أنه أتى بتهريجه الجاهل المهين إلى شيكاغو” مضيفة “من حسن الحظ أننا في هذه المدينة نعرف الحقيقة.. ولن نسمح لأحد أيا كان منصبه أن يحط من قدرنا كبشر أو من وضعنا كمدينة مضيافة”.

وشارك الآلاف في شيكاغو في مظاهرة خارج برج ترامب حيث كان الرئيس يجمع نحو 4 ملايين دولار لحملة انتخابه لفترة ثانية عام 2020 وللجنة الوطنية للحزب الجمهوري ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالمضي في مساءلة ترامب تمهيدا لعزله وإدانته.