رفع حالة التأهب في ممثليات كيان العدو تحسباً من ضربة ايرانية

جهينة نيوز:

كشفت مصادر إعلامية في كيان العدو الاسرائيلي النقاب عن رفع درجة التأهب في عدد من ممثليات كيان الاحتلال الاسرائيلي في الخارج، خشية تعرضها لاعتداء إيراني.

وكتب الموقع الإلكتروني "i24NEWS"، أن قوات الدفاع الجوي في جيش الاحتلال الإسرائيلي اتخذت الاستعدادات اللازمة تحسبا لاحتمال تعرض أهداف إسرائيلية لهجوم بصواريخ "كروز" وطائرات مسيّرة مفخخة، مثل الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين.

وكان رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يشغل كذلك منصب وزير الدفاع، قد صرح أمس بأن إيران تشكل تهديدا على السلام في الشرق الأوسط برمته.

وخلال لقائه مع وزير الخزانة الأمريكي، ستيفان منوتشين، في القدس المحتلة، قال نتنياهو: "إن إيران تعمل جاهدة على إنتاج صواريخ باليستية باستطاعتها أن تطال أي هدف في الشرق الأوسط".

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أن طهران تنشر صواريخ دقيقة في أماكن مختلفة بالمنطقة، لا سيما اليمن لكي تستهدف الأراضي الإسرائيلية.

وسبق أن قال جنرال إسرائيلي سابق، السبت الماضي، إن إيران ستحاول استهدافنا من جميع الجهات، وستركز على أهداف عسكرية مهمة وحيوية.