بكلفة 50 مليون ليرة مشروع لإنارة الشارع المحوري وسط السويداء بالطاقة البديلة

جهينة نيوز:

أشار رئيس مجلس مدينة السويداء بشار الأشقر أنه تم التعاقد مؤخراً مع السورية للشبكات لتنفيذ مشروع لإنارة الشارع المحوري المار وسط مدينة السويداء بالطاقة البديلة “الكهروضوئية”.

وأوضح الأشقر لـ”الوطن اون لاين” أن كلفة المشروع تبلغ نحو /50 / مليون ليرة وبمدة تنفيذ تبلغ /90 / يوماً ويشمل في مرحلته الأولى المنطقة الممتدة من دوار الشرطة العسكرية وصولاً إلى مفرق كناكر, مبيناً أن هذا المشروع يهدف إلى ترشيد الطاقة الكهربائية وتوفير الكثير من استهلاكها وتخفيف الأعباء المادية التي تترتب على المجلس جراء فواتير الكهرباء المرتفعة وضمان توفر الإنارة حتى في أوقات انقطاع التغذية الكهربائية.

ولفت الأشقر إلى أن مجلس المدينة تعاقد مع فرع مؤسسة الإسكان العسكرية بالسويداء على تنفيذ مشروع تعبيد شبكة الطرقات داخل سوق الهال الجديد غربي مدينة السويداء وذلك بكلفة 140 مليون ليرة بالإضافة للتعاقد على تنفيذ أعمال الحفريات لتسعة مقاسم عائدة لمجلس مدينة السويداء في موقع سوق الهال بكلفة نحو 40 مليون ليرة والتعاقد كذلك على تنفيذ جدران استنادية بكلفة 23 مليون ليرة في موقع السوق الشعبي الواقع إلى الشرق من موقع سوق الهال الجديد .